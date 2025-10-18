Ange Postecogloun pesti Nottingham Forestin päävalmentajana jäi lyhyeksi. Hän sai nyt potkut.

Nottingham Forest oli palkannut Ange Postecogloun syyskuussa potkut saaneen päävalmentaja Nuno Espírito Santon tilalle. Forestin viime kaudella mainiosti seitsemänneksi jalkapallon Englannin Valioliigassa valmentanut portugalilainen Nuno ehti tällä kaudella valmentaa seuraa kolmessa Valioliiga-ottelussa.

Kesken alkukauden hätiin tullut kreikkalais-australialainen Postecoglou ennätti puolestaan luotsata Forestia vain viisi Valioliiga-ottelua, kun tuli jo monoa. Neljä matseista päättyi tappioihin, yksi tasapeliin, eikä voittoja tullut.

Kaikki kilpailut mukaan lukien Postecoglou oli peräsimessä kahdeksan ottelua, ja voitottomaksi saldoksi jäi kuusi tappiota sekä kaksi tasapeliä.

Miehen Nottingham-rupeama kesti 39 päivää. EPSN noteeraa, että lyhyemmässä ajassa Valioliiga-päävalmentajista on potkittu vain 30 päivää Leedsissä kestänyt Sam Allardyce vuonna 2023.

Joukko pettymyksiä

Forest ilmoitti potkuista pian tämänpäiväisen 0–3-tappioon Chelsea vastaan päättyneen Valioliiga-matsin jälkeen. Seura perusteli tiedotteessaan ratkaisun tapahtuneen, kun alla oli "joukko pettymyksellisiä tuloksia ja esityksiä".

Forest on Valioliigassa häntäpäässä, ensimmäisenä putoamisviivan yläpuolella. Kahdeksasta ottelusta kasassa on viisi pistettä ja takana on vain kolme seuraa.

Postecoglou oli ennen Forestia valmentanut Tottenhamia 2023–25. Hän onnistui viime kaudella siivittämään seuran Eurooppa-liigan voittoon, vaikka Valioliigassa meni heikosti.