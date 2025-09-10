Portugalilainen jalkapallolegenda Cristiano Ronaldo nousi tiistaina jakamaan yhtä kansainvälisen jalkapallon ennätystä, kun hän viimeisteli osuman Portugalin 3–2-vierasvoitossa Unkarista MM-karsinnassa.

Ronaldo, 40, on nyt tehnyt MM-karsinnoissa 39 maalia ja jakaa karsintojen kaikkien aikojen maalitilaston kärkipaikan guatemalalaisen Carlos Ruizin kanssa, kertoi Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

Kaikkiaan Ronaldo on maalannut jo 141 kertaa Portugalin paidassa. Maaotteluita hänellä on 223.

Ronaldon rangaistuspotkumaali Unkaria vastaan toi Portugalille 2–1-johdon. Kotijoukkue Unkari tuli Barnabas Vargan illan toisella osumalla tasoihin 84. minuutilla, mutta Joao Cancelon maali vain pari minuuttia myöhemmin riitti Portugalille voittoon.

Portugali on voittanut molemmat karsintojen pelinsä ja johtaa lohkoa.