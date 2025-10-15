Portugalilaistähti Cristiano Ronaldosta on tullut jalkapallon miesten MM-karsintojen kaikkien aikojen kovin maalintekijä.
Ronaldo teki Unkaria vastaan järjestyksessään 40. ja 41. MM-karsintamaalinsa. 40-vuotias Ronaldo ohitti näin jo eläköityneen Guatemalan maajoukkuepelaajan Carlos Ruizin, joka teki 39 maalia vuosina 1998–2016.
Ronaldon maalit eivät tuoneet Portugalille voittoa tiistaina, sillä Unkarin Dominik Szoboszlain onnistui tasoittaa 2–2:een ottelun lisäajalla.
Portugali johtaa F-lohkoa 10 pisteessä. Unkari on toisena viidellä pisteellä.