Trumpin virkamiehet joutuivat kongressin kuultavaksi – keskustelu äityi raivokkaaksi: "Tajusin heti, että joudun raportoimaan tästä"

Koko jupakan taustalla on Trumpin päätös jäädyttää Ukrainan sotilasapu.

"Epäasiallinen puhelu Ukrainaan"



Trumpia epäillään valtion varojen hyödyntämisestä poliittiseen kamppailuun ja törkytiedon etsintään demokraattipoliitikko Bidenista, joka on todennäköisesti Trumpin vastinpari seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2020.

Näin poliittinen skandaali eteni



Ensin Washington Post uutisoi 18. syyskuuta, että jokin presidentin puhelinkeskustelu on yritetty pimittää kongressilta jostain syystä, ja seuraavana päivänä talouslehti Wall Street Journal jo kertoi, että Trump olisi mahdollisesti painostanut Ukrainan presidenttiä penkomaan demokraattiehdokas Joe Bidenia – ja kenties kytkenyt sen sotilasapuun.

Heti seuraavana päivänä Valkoinen talo julkaisi puhelun sisällön. Puhelumuistion mukaan Trump pyysi Zelenskyiä "vähän vilkaisemaan Bidenin juttua" ja muistutti kuinka "hyvä" Yhdysvallat on Ukrainalle ollut. Yhteys sotilasavun jäädyttämiseen on kuitenkin nyt suuri kysymysmerkki. Se on yksi kuulemisten ja koko tutkinnan keskeisistä kysymyksistä.