Christoffer Strandberg läväytti rehellisen kuvasarjan julki – näyttelijältä tärkeä muistutus siitä, kuinka kaiken ei tarvitse olla aina täydellistä

– Halusin kuitenkin jakaa nämä, sillä enemmän totuutta näissä on kuin niissä hiotuissa poseerauksissa ja mietityissä kuvakulmissa. Toki sellaisetkin kuvat kuuluu elämään ja someen, mutta elämä on ennen kaikkea epätäydellistä, ja se on ihanaa! Strandberg kirjoittaa.