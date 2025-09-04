Christian Erikseniltä yllätysveto – ilmestyi harjoituksiin Ruotsissa

Tanskalaisjalkapalloilija Christian Eriksen on tällä hetkellä ilman seuraa, mutta hänet nähtiin harjoittelemassa Malmö FF:n mukana.

Viime kauden jälkeen Eriksenin sopimusta ei jatkettu Manchester Unitedin kanssa ja tanskalainen jäi ilman seuraa. Eriksenin uran jatkosta on ollut spekulaatioita, mutta harjoittelu Malmössä on vahva vihje uran jatkumisen suuntaan.

– Tämä on iso juttu, tanskalaistoimittaja Kristian Porse kommentoi Expressenin mukaan.

Vaikka Eriksen harjoittelee Malmö FF:n kanssa, ei hän siirry ruotsalaisseuraan, sillä Allsvenskanin pelaajien rekisteröintiraja on sulkeutunut elokuun lopussa. Sen sijaan esimerkiksi Tanskan liigaan ja muihin liigoihin ympäri Eurooppaa saa rekisteröidä pelaajia vielä pitkään.

– Odense OB on hänen nuoruuden seuransa. Sen verran mitä tiedän, hän asuu edelleen Odensessa, ja hänen poikansa käy jalkapallokoulua siellä. Hänen hyvä ystävänsä Rasmus Falk on myös muuttanut takaisin paikkakunnalle. Falkin mukaan kaikki toivovat, että Eriksen vetää OB:n paidan ylleen, mutta niin ei ole vielä tapahtunut, Porse kommentoi.

Eriksen asuu Tanskassa, mutta harjoittelee nyt kuitenkin Malmössä, mikä on hieman yllättävää. Tanskalaistoimitatjalla on tähän kuitenkin selitys valmiina.

– Henkilökohtaisesti ajattelen, että hän pääsee pienemmällä huomiolla, jos valitsee seuran Tanskan ulkopuolelta. Nyt olemme täällä Malmössä tarkkailemassa häntä, mutta jos hän harjoittelisi esimerkiksi Bröndbyn tai FC Kööpenhaminan kanssa, olisi tilanne paljon hurjempi, Porse sanoo.

Eriksen pelasi kolme edellistä kautta Manchester Unitedissa ja sitä ennen Valioliigan Brentfordissa. Eriksenin ura sai shokkikäänteen Suomea vastaan EM-kisoissa vuonna 2021, kun hänen sydämensä pysähtyi kesken ottelun. Tanskalainen oli ennen sydänongelmia todella kovan luokan pelimies edustaen italialaista Interiä, Valioliigan Tottenhamia ja hollantilaista Ajaxia.