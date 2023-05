Prinssi Georgella on hellyttävä rooli isoisänsä Charlesin kruunajaisissa: "Ovat kuulemma harjoitelleet sitä paljonkin"

Lontoo on tiettävästi täyttynyt hyvää vauhtia kruunajaiskoristeluista kun merkkipäivä lähestyy. Myös kruunajaisten harjoitukset ovat olleet käynnissä hyvin tovin, kuninkaallistenkin kesken.

Charlesin pojanpojalla prinssi Georgella on ennakkotietojen mukaan seremoniassa merkittävä rooli yhtenä kahdeksasta paašista, joiden yksi päätehtävä on kannatella kuninkaan ja kuningattaren viittoja kulkueen aikana Westminster Abbeyyn.

– He (Charles ja George) ovat kuulemma harjoitelleet sitä paljonkin. George on harjoitellut kantamaan viittaa ja hänen tärkeä tehtävänsä on kuulemma huolehtia, ettei "pappa pääse kaatumaan" tässä tilaisuudessa.