MTV Uutiset Lontoossa: Tämä asia on erityisesti puhututtanut paikallisia Charlesin kruunajaisten alla

Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestetään Lontoossa lauantaina 6. toukokuuta. MTV Uutisten toimittaja Aino Haili on Lontoossa seuraamassa, miten juhlavalmistelut paikan päällä sujuvat.

Kulkeminen Buckinghamin palatsin ja Westminster Abbeyn läheisyydessä on hyvin rajoitettua.

Lontoossa on puhututtanut erityisesti kaupungin turvallisuustilanne.

– Lontoon valmiustasoa on nostettu merkittävästi. Turvallisuusoperaatio on jälleen suurimpia mitä tämä kaupunki on historiansa aikana nähnyt. Edellinen oli viime syyskuussa, kun kuningatar Elisabet haudattiin, Haili kertoi.