Charles Mansonin murhakultin nuorin jäsen tyrkyllä ehdonalaiseen – entinen lukion tanssiaisten kuningatar on ollut vankilassa 50 vuotta

Jerry Brown on hylännyt Van Houtenin ehdonalaisanomuksen kaksi kertaa aiemmin. Hän perusteli päätöstään sanomalla, että "Van Houten on kohtuuton vaara yhteiskunnalle".

Raakoja kulttimurhia



Mansonin perheen kuuluisin teko on viimeisillään raskaana olleen näyttelijä Sharon Taten murha vuonna 1969. Tätä seurasi pariskunnan Leno Ja Rosemary LaBiancan murhat, joihin myös Van Houten osallistui. Naisen sanotaan iskeneen puukon Rosemary LaBiancan rintaan ainakin 14 kertaa. Tekijät käyttivät uhrien verta kirjoittaakseen viestejä talon seinille.

Nainen oli tuolloin 19-vuotias. Hän on pyytänyt tekoaan anteeksi uhrien perheeltä.

Huonoille teille joutunut tanssiaisten kuningatar



Vankilassa häntä on kuvailtu mallivangiksi, joka on auttanut muita vankeja ja on onnistunut hankkimaan yliopistotutkinnon.