Rodney Reedillä on alle kaksi viikkoa elinaikaa – jo kaksi miljoonaa ihmistä kirjoittanut vetoomuksen: Rihanna, Kim Kardashian ja EU vetoavat miehen hengen säästämisen puolesta

Dna-todiste ratkaisi

Reed on kertonut hänellä olleen romanttinen suhde Stitesin kanssa, mikä selittäisi myös naisen ruumiista löytyneen Reedin dna:n.

Reed on tuomittu kuolemaan myrkkyruiskeella 20. marraskuuta 2019, eli alle kahden viikon kuluttua.

Nykyään 51-vuotias Reed on alusta asti kiistänyt murhanneensa Stitesin. Hänen mukaansa oikea murhaaja on Stitesin sulhanen, entinen poliisi Jimmy Fennell. Reedin mukaan valkoihoinen Fennell oli vihainen, koska Stitesilla oli suhde tummaihoiseen Reediin.

Sellikaveri kertoo Fennellin tunnustaneen murhan hänelle

New York Timesin mukaan Fennell on tuomittu naisen kidnappauksesta vuonna 2008. Poliisina aiemmin työskennellyt Fennell tunnusti kaapanneensa naisen kesken virantoimituksen. Uhri on syyttänyt häntä myös raiskauksesta. Fennell vapautui vankilasta vuonna 2018.