Emmerdale-tähti suree edesmennyttä koiraansa – teetti erityisen muiston

16.1.813567070
Natalie J Robb näyttelee Emmerdalessa Moira DingleäIMAGO/Capital Pictures/ All Over Press
Julkaistu 36 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Natalie J Robb on näytellyt Emmerdalessa vuodesta 2009.

Emmerdale-hittisarjassa Moira Dinglen roolia näyttelevä Natalie J Robb kertoo tuoreessa The Mirrorin haastattelussa suuresta surustaan.

Legendaarisen näyttelijä kertaa tapahtumia helmikuuhun 2024, kun hänen rakas rescue-koiransa Bronson kuoli 15 vuoden iässä.

Robb kertoo hankkineensa koiran, kun se oli 2-vuotias.

10.15334358dgRobb on näytellyt Emmerdalessa vuodesta 2009./All Over Press

Näyttelijä kuvailee Bronsonia sielunystäväkseen. Hänen mukaansa suru on niin suurta, ettei hän voinut kuvitella sellaista edes olevan.

– Ikävöin sitä niin paljon. Vaikeinta oli tulla kotiin kuvauksista ja koira ei ollutkaan siellä vastassa.

Robb paljastaa teettäneensä erityisen korun koirastaan.

– Teetin kaulakorun, jonka sisällä on koirani karvoja. Sillä tavalla se on aina lähellä sydäntäni. En riisu korua kuin kuvauksissa näytellessäni Moiraa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Robb kertoo nähneensä usein unia edesmenneestä Bronsonista ja uskoo hänellä olevan telepaattinen yhteys siihen.

Sittemmin näyttelijällä on kotonaan jo uusi tulokas, koiranpentu nimeltään Buddy.

Robb on näytellyt Emmerdalessa Moira Dinglen roolia jo vuodesta 2009.

Lähde: Metro

Lue myös: Eastenders-tähti mukaan Emmerdale-sarjaan

Lisää aiheesta:

Emmerdale-tähti koki ikävän haaverin kuvauksissa – kiroili sietämättömästiEmmerdale-tähti vihjailee yllätyspaluusta sarjaan – poistui dramaattisesti kahdeksan vuotta sittenKollegat muistelevat edesmennyttä Emmerdale-legendaa: "Paula oli Emmerdalen sydän monta vuotta"Ilouutinen! 42-vuotias Emmerdale-tähti odottaa esikoistaanEmmerdale-fanit murtuivat – suosikkihahmon kuolema tuli täytenä yllätyksenäSuru mursi Disney-tähden: Aviomies ja ystävä kuolivat yllättäen
EmmerdaleTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Emmerdale