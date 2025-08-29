Emmerdale-tähti suree edesmennyttä koiraansa – teetti erityisen muiston

Natalie J Robb on näytellyt Emmerdalessa vuodesta 2009.

Emmerdale-hittisarjassa Moira Dinglen roolia näyttelevä Natalie J Robb kertoo tuoreessa The Mirrorin haastattelussa suuresta surustaan.

Legendaarisen näyttelijä kertaa tapahtumia helmikuuhun 2024, kun hänen rakas rescue-koiransa Bronson kuoli 15 vuoden iässä.

Robb kertoo hankkineensa koiran, kun se oli 2-vuotias.

Näyttelijä kuvailee Bronsonia sielunystäväkseen. Hänen mukaansa suru on niin suurta, ettei hän voinut kuvitella sellaista edes olevan.

– Ikävöin sitä niin paljon. Vaikeinta oli tulla kotiin kuvauksista ja koira ei ollutkaan siellä vastassa.

Robb paljastaa teettäneensä erityisen korun koirastaan.

– Teetin kaulakorun, jonka sisällä on koirani karvoja. Sillä tavalla se on aina lähellä sydäntäni. En riisu korua kuin kuvauksissa näytellessäni Moiraa.

Robb kertoo nähneensä usein unia edesmenneestä Bronsonista ja uskoo hänellä olevan telepaattinen yhteys siihen.

Sittemmin näyttelijällä on kotonaan jo uusi tulokas, koiranpentu nimeltään Buddy.

Robb on näytellyt Emmerdalessa Moira Dinglen roolia jo vuodesta 2009.

