Tenniksen entinen maailmanykkönen Caroline Wozniacki hyökkäsi asiantuntijaa vastaan.

Entinen kaksinpelin maailmanlistan ykköspelaaja Caroline Wozniacki, 35, on viimeksi pelannut tennistä Yhdysvaltain avoimessa grand slam -turnauksessa syyskuun vaihteessa 2024. Tanskalainen synnytti kolmannen lapsensa heinäkuussa.

Australian avointenkin grand slam -mestaruutta urallaan juhlinut, kaikkiaan 30 WTA-tason kaksinpeliturnausta voittanut Wozniacki ei ole ilmoittanut, aikooko hän vielä palata tositoimiin vai onko hänen uransa ohi. Tanskan TV 2:n kommentaattori Peter Bastiensen ei tätä ymmärrä.

– Mitä järkeä on olla tekemättä sitä? Hän ei koskaan palaa huipputenniksen pariin. Se on ohi. Miksei hän vain sano sitä? Siinä ei ole mitään väärää tai luonnotonta, Bastiensen lateli B.T.:lle.

Hän myös ilmaisi "putoavansa tuoliltaan", jos Wozniacki ilmoittaa olevansa valmis pelaamaan Australian avoimessa grand slam -turnauksessa tammikuussa.

– Olisi parodiaa, jos hän tekisi niin.

Bastiensen ilmoitti, ettei hän ymmärtäisi, miksi järjestäjät viitsisivät antaa Wozniackille villiä korttia.

"Yli 20 vuoden ajan"