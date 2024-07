MTV itärajalla: Tätä mieltä paikalliset ovat käännytyslaista – "Omalla tavallaan huolettaa"

Lappeenrantalainen Ritva Liiri on seurannut itärajan tilannetta läheltä. Hän asuu Konnun kylässä reilun puolen kilometrin päässä Venäjän rajasta.

Rajan läheisyyteen on tottunut, eikä arki ole muuttunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hybridioperaation ja maahantulijoiden välineellistämisen itärajalle.

"Eivät tunnu viisammatkaan pääsevän yksimielisyyteen"

Liiri on seurannut myös käännytyslakiin liittyvää keskustelua. Hän kannattaa lakia, kunhan se saadaan toimimaan.

– Olen tullut siihen tulokseen, että siitä eivät tunnu viisaammatkaan pääsevän yksimielisyyteen, että voiko sitä soveltaa. Jos se pelaa, niin hyvä, mutta jos se on susi jo syntyessään, niin sitten sitä ei tarvita, hän pohtii.

Käännytyslaki on työkalupakissa sitä varten, että itärajan tilanne pahenisi, eivätkä muut keinot riittäisi turvaamaan kansallista turvallisuutta.

Liiri luottaa kuitenkin siihen, että itärajan tilanne on rajaviranomaisten hallussa.

Rajavartijoita liikkuu kylällä enemmän

Liiri on asunut Konnun kylässä yli 60 vuotta miehensä Aimon kanssa.

Käännytyslaki saa kannatusta imatralaisilta

– Mielestäni se on ihan hyvä. Eihän sitä ole pakko käyttää, mutta mielestäni on hyvä, että sellainen on olemassa.