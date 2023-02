Aktian toimitusjohtaja vaihtoon – Mikko Ayub astuu syrjään välittömästi

Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub jättää tehtävänsä välittömästi, pankki ilmoittaa. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on aloitettu.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty toimitusjohtajan sijainen ja varatoimitusjohtaja Juha Hammarén. Hän on ollut Aktian johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2014. Hän on myös ollut Aktia Henkivakuutuksen hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 ja toiminut aiemmin useissa Sampo Pankin ja Danske Bankin johtotehtävissä.