Buumeri, haluatko loistaa tanssilattialla? MTV:n juontajat testasivat muuvinsa suorassa lähetyksessä – katso myös nuorison vinkit!

Pikkujoulukausi lähestyy, ja moni on pätymässä tanssilattialle. Mutta entä jos omat muuvit ovat jo aikansa eläneitä?

Koskinen-Papunen ja Immonen vetreyttivät lanteensa legendaarisen diplomitanssinopettajan, opetusneuvos Åke Blomqvistin diskovideon opein. Legendaariseksi luokiteltava video on peräisin 1980-luvulta.

Millaista on lasten diskotanssitunnilla?

"Tärkeintä on asenne"

– Tärkeintä on asenne ja että itsellä on hauskaa: kaikki mitä teet on maailman mageinta, Heikkilä tiivisti tanssin idean.