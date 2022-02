Häirintää Yangon kyydissä: Kuljettaja lukitsi Ainon taksiin eikä vienyt kotiin, Tiinaa ahdisteltiin ja painostettiin Snapchat-kaveruuteen

Muutamassa vuodessa taksimarkkinoiden haastajaksi saapunut, edullinen Yango-taksinvälityssovellus on saanut paljon vakituisiakin käyttäjiä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä saamansa palveluun. Kolme naista kertoo ikävistä kokemuksistaan Yangon kanssa.

Kuljettaja lukitsi Ainon taksiin eikä vienyt kotiin

Viikko sitten helsinkiläinen Aino*, 22, joutui taksissa uhkaavan tilanteen kohteeksi, kun Yangon kuljettaja lukitsi hänet auton sisälle eikä suostunut viemään häntä kotiinsa.

Aino kertoo olevansa yhä muutama päivä tilanteen jälkeen järkyttynyt ja ahdistunut kokemastaan.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun hän oli aamuyöstä matkalla Keravalta takaisin kotiin ja hänen ystävänsä tilasi Yango-sovelluksella hänelle kyydin.

Ongelmat alkoivat, kun kuljettaja huomasi, että kyydin maksutapaa oli muutettu kesken kaiken. Aino oli etukäteen ystävänsä kanssa sopinut, että hän maksaa kyydin itse.

– Olimme tuolloin vielä Keravan puolella. Kuski pysäytti autonsa ja ilmoitti maksutavan muuttuneen. Kerroin hänelle, että soitan ystävälleni ja kysyn asiasta, mutta vakuutin kyllä maksavani hänelle kyydistä käteisellä tai kortilla. Hän hoki minulle, ettei se käy ja laittoi auton ovet lukkoon.

Ainon ystävä oli tuolloin puhelimen päässä kaiuttimella ja kuunteli tapahtumia luurin toisessa päässä.

– Silloin ystäväni sanoi puhelimessa kuljettajalle, että ”tuo tyttö takaisin”. Vaadin itsekin, että hänen täytyy viedä minut takaisin lähtöpaikkaan, mutta hän ei tähän suostunut, vaan jatkoi kohti alkuperäistä määränpäätä.

"Kuski oli todella välinpitämätön hätääni"

Auton ovien lukitseminen tuntui Ainosta ahdistavalta, mutta hän muistaa olleensa vielä tuossa vaiheessa rauhallinen. Puhelimen päässä ollut ystävä huolestui tilanteesta niin, että päätti lähteä ajamaan omalla autollaan Ainon perään.

Paniikkiin Aino joutui siinä kohtaa, kun kuljettaja ei kääntynytkään Lahdenväylän Kehä III:n liittymästä oikeaan suuntaan vaan jatkoi itään päin. Hän päätyi ajeluttamaan Ainoa pitkin Itä-Helsinkiä.

– Siinä vaiheessa toistelin hänelle useaan otteeseen, että hän on menossa väärään suuntaan eikä kotini ei ole siellä päin. Olin paniikissa ja itkin. Kuski oli todella välinpitämätön hätääni. Yritin useaan kertaan sanoa hänelle, että en ole kieltäytynyt maksamasta matkaa.

Erikoisen tapahtumien kulusta teki se, että yllättäen kuski soitti itse hätäkeskukseen lyhyen puhelun.

– Hätäkeskuksen nainen kertoi kuskille puhelussa kuulevansa, kun huusin takapenkillä ja kerroin olevani maksamassa matkan, mutta kuljettaja väitti hänelle toista.

Lopulta Aino pääsi autosta ulos, kun hän huusi kuljettajalle, että hänen kaverinsa saa heidät aivan tuota pikaa kiinni.

– Kun kuljettaja lopulta päästi minut ulos läheisellä huoltoasemalla, hän ei avannut enää auton ovia, joten en edes saanut mahdollisuutta maksaa matkaa. Huoltoasemalle tullut ystäväni vei minut kotiin.

Aino päätyi tekemään tapauksesta rikosilmoituksen ja ilmoitti Yangolle kuljettajan epäasiallisesta toiminnasta. Yangon asiakaspalvelusta vastattiin, että kuljettaja ei voi enää ottaa tilauspalvelun kautta vastaan tilauksia.

Kuljettaja laittoi kätensä Tiinan reidelle ja vaati Snapchat-kaveruutta

Turkulainen Tiina*, 23, tuli Yango-kuskin ahdistelemaksi kesken kotimatkan kaksi vuotta sitten.

Yökerhosta kotiin matkalla ollut Tiina päätti silloin kokeilla Yangoa ensimmäisen kerran.

– En oikeastaan tiennyt Yangosta muuta kuin sen, että olin kuullut sen olevan halpa.

Tiina kertoo kuskin tuijotelleen häntä matkan aikana ja tunnelma kyydissä oli epämiellyttävä.

– Hän saattoi jopa minuutin tuijottaa minua eikä liikennettä. Noin puolessa välissä matkaa hän alkoi kysellä minulta, onko minulla poikaystävää ja asunko yksin, onko asuinalueeni turvallinen. Tunnelma oli todella pelottava.

Tiina muistaa valehdelleensa kuljettajalle, että hän asuu poikaystävänsä kanssa ja että heillä on koira.

– En tiedä miksi sanoin niin, mutta kai minusta tuntui, että koira toisi jotenkin lisäturvaa.

Tilanteen painostavammaksi teki se, että hän oli jo antanut rappunsa tiedot kuljettajalle, joten hän ei voinut pyytää kuljettajaa jättämään häntä kotinsa lähettyville ja poistua taksista tilanteessa.

– Hän myös piti kättään koko ajan lähellä minua, vaihdekepin oikealla puolella. Yhdessä risteyksessä hän kääntyi voimakkaasti ja silloin hän siirsi kätensä reidelleni. Sanoin hänelle vihaisesti, ettei koske minuun, mutta kuljettaja ei siirtänyt kättään pois, tuijotti minua ja jatkoi ajamista, Tiina kertaa järkyttäviä tapahtumia.

"Koin, ettei minulla ollut muuta keinoa päästä tilanteesta pois"

Tiinan mukaan kuljettaja otti kätensä vasta kotipihan lähestyessä pois. Mutta ahdistava tilanne ei päättynyt siihen.

– Kotipihalla kuljettaja löi auton ovet lukkoon ja vaati minua lisäämään hänet Snapchatissa. Sanoin, etten halua antaa sitä, mutta kuljettaja painosti minua sanoen, että hänellä on koko ilta aikaa odottaa.

– Koin, ettei minulla ollut muuta keinoa päästä tilanteesta pois kuin lisätä hänet. Kun pääsin autosta ulos, juoksin sisälle ja poistin hänet välittömästi kavereistani.

Tiina kertoi tapahtumista ainoastaan yhdelle ystävälleen. Hän ei kertonut välikohtauksesta edes poikaystävälleen.

– Jälkikäteen ajateltuna minun olisi pitänyt ilmoittaa Yangolle tapahtumista, mutta koin silloin, ettei kertomisesta olisi kuitenkaan mitään hyötyä. Usein tällaisissa tilanteissa tapahtunut laitetaan naisen syyksi tai korkeintaan kuljettajaa nuhdellaan, mutta hän saa kuitenkin jatkaa töitään, Tiina pohtii.

Tapahtumien jälkeen Tiina ei ole uskaltanut käyttää mitään taksia yksin.

– Nykyisin haluan aina kumppanini tai jonkun miespuoleisen kaverin turvaksi taksin kyytiin.

Elina ei koskaan saanut puhelintaan takaisin

Helsingissä asuva kolmekymppinen Elina* epäilee puhelimensa tulleen varastetuksi Yango-kyydin jälkeen. Elina ihmettelee, miksi yrityksen asiakaspalvelu ei reagoinut tapaukseen ripeästi.

Pari viikkoa sitten Elina meni ystävineen aamuyöstä kotiin Yangolla. Kotona hän huomasi jättäneensä puhelimen taksiin.

– Otin ensin yhteyttä Yangoon ja ilmoitin puhelimen jääneen taksin kyytiin. Yangon asiakaspalvelusta vastattiin, etteivät he voi auttaa minua selvittämään kuljettajan yhteystietoja, koska he tarvitsevat tarkat tiedot kyydistä. He sanoivat näin, vaikka olin antanut heille tarkat tiedot siitä, mistä lähdimme, mihin kellonaikaan ja minne menimme.

– He pyysivät minua ottamaan yhteyttä kuljettajaan sovelluksen kautta näkyvästä puhelinnumerosta, mutta kuinka voin sen tehdä, jos puhelimeni on taksin takapenkillä? Elina ihmettelee.

Yangon asiakaspalvelu kehotti Elinaa selvittämään asiaa poliisin kautta ja tiedustelemaan tavaroita löytötavaratoimistosta. Yangon näkökulmasta kuljettajan numeroa ei voitu antaa, koska he eivät onnistuneet tunnistamaan häntä eikä tietoja voida Euroopan tietosuoja-asetuksen vuoksi antaa.

Googlen tiedot paljastavat puhelimen olleen taksissa

Google-tilin avulla Elina pystyi jäljittämään puhelimensa liikkeitä: paikkatiedoista selvisi paitsi Elinan tarkka reitti kotiin, myös se, että Elinan kodista puhelin on jatkanut matkaansa reilun kilometrin, jonka jälkeen yhteys katoaa.

Kaksi päivää tapahtuneen jälkeen Elina onnistui tavoittaman kuljettajan tilisiirron avulla selvinneiden yritystietojen avulla.

– Kun soitin kuljettajalle, mutta hänen kertomuksensa mukaan autosta ei ollut löytynyt mitään puhelinta.

Elina on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Hän uskoo, että puhelimen vei joko auton kuljettaja tai välittömästi kyytiin noussut, toinen asiakas.

– Eikö kuljettajan tulisi tarkastaa auto aina kyydin jälkeen löytötavaroiden varalta ja viedä ne tarvittaessa löytötavaratoimistoon?

Tapaus on saanut Elinan pohtimaan uudelleen sitä, voiko taksipalveluihin luottaa.

Elina kertoo joutuneensa muutama vuosi aiemmin raiskauksen uhriksi pimeässä taksissa. Hän on kuitenkin luottanut erilaisiin taksipalveluihin juuri sen takia, että palveluissa taksimatkoista tallentuu tietoja, joiden avulla kuljettaja voidaan selvittää.

– Tässä tapauksessa rikollinen jäi kuitenkin kiinni, kun hän oli poliisin kanssa tekemisissä kuukausia myöhemmin ja hänen DNA-näytteensä vastasi minun tapaukseeni.

Tapauksen jälkeen Elina sanoo olleensa aina tarkka siitä, millaisen taksin kyytiin hän hyppää, mutta pitäneensä esimerkiksi Yangoa ja Uberia turvallisina palveluina.

– Olin tuossa tilanteessa niin humalassa, etten ymmärtänyt joutuneeni pimeän taksin kyytiin. Kyseessä oli saalistaja, joka valikoi kohteikseen humalaisia naisia. Sen jälkeen ajattelin, että jos käytän vain virallisia takseja ja minulla on kuljettajan tiedot, taksin käyttäminen on turvallista.

Elinaa hyväksikäyttänyt mies tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen tekemistään rikoksista.

Näin Yango selittää tapahtunutta

Häirintätapausten yhteydessä Yango on pahoitellut asiakkailleen tapahtunutta, mutta muistuttanut, että kyseessä on taksin välityspalvelu eivätkä kuljettajat ole työsuhteessa Yangoon.

Yangon viestinnästä vastataan MTV:lle, että mikäli asiakas kohtaa minkäänlaista häirintää tai uhkaavaa tilannetta, asiakkaan kannattaa olla yhteydessä Yangoon mahdollisimman nopealla aikataululla. Halutessaan asiakas voi käyttää hyödyksi Yangon sovelluksen omia turvallisuustoimintoja, jotka mahdollistavat esimerkiksi soittamisen hätäkeskukseen tai oman sijainnin jakamisen jonkun yhteystietosi kanssa reaaliaikaisesti.

– Yangon oma hätälinja on löydettävissä appissa turvallisuus-osion alta. Jos käytät sitä, tukipalvelustamme vastataan sinulle välittömästi: He voivat joko soittaa sinulle tai kuljettajalle, kysyä kysymyksiä ja muutoin tiedustella tilannetta.

Mikäli asiakas ilmoittaa kuljettajan toimineen epäasiallisesti, Yango voi väliaikaisesti estää hänen tilauksensa, kunnes tilanteeseen on saatu tarkempi selvyys. Jos kuljettajan voidaan todentaa toimineen väärin, hänet voidaan estää palvelusta pysyvästi.

– Tietojemme mukaan nämä ovat yksittäistapauksia, ja meillä on jokaiseen tapaukseen nollatoleranssi.

Yangon mukaan yksi tapa pitää huolta asiakaspalvelun laadusta on sovelluksen oma algoritmi. Sovellus hyödyntää asiakkaiden antamia arvosteluja kuljettajan valinnassa.

– Mitä paremmat arvostelut kuljettajalla on, sitä enemmän algoritmi tarjoaa hänelle tilauksilla. Tietyn raja-arvon alittaneita arvosteluja saaneet kuljettajat suljetaan automaattisesti ulos tilauksilta. Voidaan sanoa, että järjestelmä valvoo itse itseään.

Yangon omilta verkkosivuilta käy ilmi, että kuljettajaksi voi rekisteröityä täyttämällä rekisteröitymislomakkeen. Kuljettajan täytyy syöttää lomakkeeseen mm. taksinkuljettajan lupa, Y-tunnus, ajokortin numero ja tarkat tiedot ajoneuvostaan. Suomessa taksinkuljettajan ajolupaa ei voi saada, mikäli kuljettaja on syyllistynyt tiettyihin rikoksiin viimeisen viiden vuoden aikana.

Kasvava ilmiö

Mitä tulee naisten kohtaamaan häirintään takseissa, ei ilmiötä voi laittaa yksittäisen taksipalvelun piikkiin. Seksuaalirikoksista on uutisoitu jo vuosia.

Viime vuoden lopussa Helsingin poliisi tiedotti kuitenkin havainneensa ilmiön olevan noususuhdanteinen. Silloin Helsingin poliisi sanoi, että sille on tullut saman vuoden aikana tutkintaan 23 tapausta.

Rikostarkastaja Jari Koski kertoo MTV:lle, että tapauksesta tiedottamisen jälkeen rikosilmoituksia tehtiin vielä muutamia lisää.

– Tapauksia on tullut muutamassa vuodessa runsaasti. Ilmiön kasvulla on ajallinen yhteys taksilain uudistukseen, mutta selvityksessämme ei ole ilmennyt tarkkaa selittävää tekijää. On mahdollista, että syitä on muitakin.

Kosken mukaan tapauksissa on tyypillistä, että rikokset tapahtuvat yöaikaan ja uhri on päihtynyt. Usein uhrille on tarjottu ilmaista matkaa ja ehdotettu, että kyyti maksettaisiin rahan sijaan seksillä.

– Hyvin harvoin tapaukset sattuvat keskellä kirkasta päivää, esimerkiksi matkalla keskustasta lentokentälle.

Kosken mukaan poliisin tutkinnassa olevissa tapauksissa ei nouse esiin erityisesti yksikään taksiyhtiö tai välityspalvelu. Osa tekijöistä on saattanut olla henkilöitä, jotka eivät edes ole taksikuskeja.

– Varmuudella tutkittavien tapausten joukkoon kuuluu myös henkilöitä, joilla ei ole oikeaa taksilupaa, vaan he esiintyvät taksin kuljettajana. Valitettavan usein uhrit eivät ole osanneet kertoa, onko auton katolla ollut taksikylttiä, taksamittaria ja minkä firman taksi on ollut kyseessä. Sen takia jutut ovat varsin työläitä selvittää.

Mikäli rikoksen epäilty tiedetään varmuudella jonkin yhtiön tai välityspalvelun kuljettajaksi, poliisin mukaan yhteistyö tahon kanssa on aina toiminut hyvin ja tietoja kuljettajasta on luovutettu poliisille.

– Tässä suhteessa ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa.