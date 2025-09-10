Mies masturboi yöbussissa ja uhkaili matkustajia Helsingissä – lausui kylmäävän kommentin

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut lukija koki yöbussissa epämiellyttäviä hetkiä, kun aggressiivinen mies masturboi linja-autossa matkan aikana.

Häiritsevä tilanne tapahtui menneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä linja autossa 92N, joka kulkee Helsingin Rautatientorilta Kontulaan.

Lukijan mukaan useampi henkilö huomautti itseään tyydyttäneelle miehelle tämän käytöksestä ja pyysi häntä lopettamaan.

– Hän reagoi tilanteeseen muuttumalla aggressiiviseksi. Hän alkoi uhkailla muita matkustajia ja sanoi muun muassa, että kun päästään bussista ulos, hän käy muiden kimppuun.

Lukijan mukaan mies oli peitellyt kasvojaan aktinsa aikana. Lukija kertoo, että kun ”hommat oli tehty”, oli mies noussut ylös paikaltaan ja lausunut matkustajille kylmäävän kommentin.

– Hän nousi ylös ja kysyi minulta ja toiselta matkustajalta, että missä jäädään pois ja sanoi, että häntä ei kiinnosta, että mitä tänään tulee tapahtumaan ja että kuoleeko hän vai joku muu tänään.

Miehen käytös oli tehnyt tilanteesta vielä uhkaavamman ja luonut pelkoa matkustajien keskuudessa.

Lopulta eräs matkustajista oli kertonut pelottavasta toiminnasta linja-auton kuljettajalle. Lukijan mukaan bussi pysäytettiin ja auto seisoi sen jälkeen paikoillaan.

Lukijan mukaan kuljettaja ei tuona aikana poistunut kopistaan.

Matkustaja oli jatkanut aggressiivista käytöstä ja puheita. Lopulta masturboija oli poistunut kyydistä omin avuin.

Bussiyhtiö vahvistaa tapahtuneen

Liikennöitsijä Koiviston auto vahvistaa MTV Uutisille, että kyseinen tilanne on tallentunut kameralle ja asiaa on käsitelty kuljettajan kanssa.

– Matkustajat olivat tulleet kertomaan häiriköivästä matkustajasta. Kuljettaja soitti vartijat paikalle, mutta häirikkö häipyi ennen heidän tuloaan.

Kuljettaja ilmoitti sittemmin vartijoille, että tilanne raukesi. Tämän jälkeen matka jatkui normaalisti.

Bussiyhtiön mukaan auto oli pysähdyksissä kahdeksan minuuttia Mekaanikonkadun pysäkillä.