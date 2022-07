Bullterrieri Tom poseeraa kuin ammattimalli – tunnistatko koiran tulkitsemat klassikkoteokset?

6-vuotias bullterrieri on ollut valokuvausta harrastavalla Antoniolla siitä asti, kun koira oli 10 viikkoa vanha.

– Sen paras piirre on kyky toimia mallina. Voimme pyytää sitä pysymään missä tahansa asennossa, missä tahansa asussa, ja se tekee sen mielellään, Antonio kertoo Metro-julkaisulle .

Antonion mukaan he ottavat kuvia, koska se on sekä hänen että koiran mielestä hauskaa. Tom on omistajansa mukaan hyvin utelias ja yhteistyökykyinen.