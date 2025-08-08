Budjetin ensiversiossa ei ollut yhtään Purran säästöehdotusta – uusi esitys kasattiin pikavauhtia ministerin pyynnöstä

Purran ehdottamaa miljardin euron säästöpakettia alettiin koostaa viime viikon perjantaina.

Valtiovarainministeriön virkakunnan kesäkuussa tekemä budjetin pohjaesitys ei vielä sisältänyt yhtään valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) säästöehdotuksista.

Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoo STT:lle, että tämä oli luonnollista, sillä käytännössä säästöpakettia alettiin koostaa viime perjantaina ministerin pyynnöstä. Miljardin euron säästöpaketista saatiin tuolloin ensimmäisiä asioita paperille.

Säästökokonaisuutta valmisteltiin Niemelän mukaan tiiviissä yhteistyössä ministeri Purran, tämän esikunnan ja virkamiesten kesken. Siitä ei tehty erillistä virkapohjaa.

– Kävin ministeri Purran kanssa viime tiistaina ensimmäisen keskustelun miljardin euron sopeutustoimien etsimisestä, mutta kabinetin (ministerin esikunnan) kanssa keskustelin toiveesta jo aiemmin, Niemelä kertoo.

Niemelän mukaan säästötoimet pyrittiin löytämään niin, etteivät ne haittaisi talouskasvua.

– Esimerkiksi tutkimus- ja kehitysrahoituksen vähennykset rahoituksen kasvusta ovat kuitenkin niin pieniä pitkässä juoksussa ja ne kohdentuvat vahvemmin tutkimukselliseen puoleen, ettei niillä aidosti ole kasvua heikentävää vaikutusta.

Niemelä sanoo, että tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus kasvaisi ehdotuksen mukaan edelleen parilla sadalla miljoonalla eurolla vuosittain.

"Ei mitään ihmeellistä"

Niemelän mukaan budjettiprosessissa ei ole parin viime päivän aikana tapahtunut "mitään ihmeellistä".

– Toki mittakaava uusista toimista on todella iso, joten se ehkä tekee tästä menettelytavasta erityislaatuisen.

Niemelän mukaan valtiovarainministerit ovat tehneet muutoksia virkamiesten pohjaesitykseen aiemminkin. Siihen heillä on hänen mukaansa juridinen oikeus.

– Mittakaava on toki ollut erilainen. Valtiovarainministerit ovat saattaneet tehdä joidenkin miljoonien, enintään kymmenien miljoonien eurojen muutoksia virkamiesten kantaan.

Niemelä perustelee Purran toimintaa sillä, että talousennuste heikkeni ja luottoluokitus laski heinäkuun lopulla, joten uusille sopeutustoimille tuli tarve, Niemelä sanoo.

Perjantaina julkistettiin valtiovarainministerin ehdotus valtion ensi vuoden budjettiin tehtävistä leikkauksista. Purra esitteli leikkausten pääkohtia jo keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan.