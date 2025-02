EU:n ulkoministerit keskustelevat kuuden miljardin tukipaketista Ukrainalle

EU:n ulkoministerit tapaavat tänään Brysselissä keskellä kireää turvallisuustilannetta Euroopassa ja Ukrainan sodan kolmevuotispäivänä. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.)

Maat keskustelevat muun muassa siitä, mikä voisi olla EU:n yhteinen kanta Ukrainan rauhanneuvotteluihin. Lisäksi ulkoministereiden odotetaan antavan muodollisen hyväksynnän Venäjään kohdistuvalle 16. pakotepaketille, joka on jo hyväksytty suurlähettilästasolla.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimien myötä yksi iso keskustelu EU:ssa on tällä hetkellä se, miten Ukrainan tukea ja puolustusta voitaisiin vahvistaa nopeasti.

EU:ssa on käynnissä parhaillaan valmisteluita uusista tukipaketeista Ukrainalle. Niistä yksi on EU:n ulkoasiainhallinnon viime viikolla esittelemä kuuden miljardin arvoinen tukipaketti Ukrainalle, josta on tarkoitus keskustella tänään maanantaina ulkoministereiden kesken.

Paketista ei todennäköisesti tehdä päätöstä, mutta tarkoitus on hakea sille poliittista hyväksyntää.

Kuuden miljardin paketilla olisi tarkoituksena rahoittaa muun muassa ilmapuolustusta, tykistöammuksia ja jalkaväkijoukkojen varustamista.

On kuitenkin todennäköistä, että summa nousee vielä kuudesta miljardista. Esimerkiksi Politico-lehti kertoi viikonloppuna, että summa voisi kohota jopa 20 miljardiin.

STT:n tietojen mukaan ajatuksena on, että kaikki 27 jäsenmaata tukisivat tätä EU:n korkea ulko- ja turvallisuuspolitiikan edustaja Kaja Kallaksen ajamaa ehdotusta poliittisella tasolla. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitsisi osallistua tukipakettiin.

Se antaisi Ukrainan tukemiseen kriittisesti suhtautuville Unkarille ja Slovakialle mahdollisuuden jättäytyä pois ilman, että ne onnistuisivat jarruttamaan päätöksiä.

EU käy keskusteluita puolustuksen rahoituksesta

Myös EU-komissiolta on odotettu pian suunnitelmia siitä, miten EU:n yhteisiä varoja voitaisiin käyttää puolustuksen vahvistamiseen.

Financial Times kertoi keskiviikkona, että komissio suunnittelee käyttävänsä käyttämättömiä elpymispaketin varoja puolustukseen. Niitä on 93 miljardin edestä.

Lehden mukaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on nostanut myös esille, että käyttämättömiä EU:n aluekehitystukia voitaisiin ohjata puolustukseen.

Von der Leyen vierailee tänään Kiovassa. Tänään odotetaankin, voiko hän ilmoittaa uudesta tukipaketista Ukrainalle osana vierailuaan.