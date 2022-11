Jennifer Anistonin isä John Aniston on kuollut

Näyttelijä Jennifer Anistonin isä ja Päivien viemää -sarjan tähti John Aniston, 89, on kuollut 11. marraskuuta. Jennifer vahvisti tiedon 14. marraskuuta.

– Raskain sydämin vahvistamme, että yksi omistamme on poissa. Rakastettu ja legendaarinen näyttelijä ja rakas ystävä, John Aniston. On uskomatonta, että emme enää astu kuvauksiin yhdessä. Mutta on lohduttavaa, että hän saa nyt levätä, eikä hänellä ole enää kipuja. John oli yksi parhaista: kiltti, fiksu, nokkela ja niin lahjakas. Rakkautemme ja tukemme menee hänen perheelleen ja kaikille, jotka tunsivat hänet, Corday sanoi.