Ostitko tätä salaattia S-ryhmän kaupasta? Erä vedetään myynnistä

SOK vetää myynnistä erän Herkku katkarapusalaattia, jota myydään 180 gramman pakkauksissa. Takaisinveto koskee tuotteita, joiden viimeiseksi käyttöpäiväksi on ilmoitettu 27.4.2024.



Osaan pakkauksia on virheellisesti pakattu savukalasalaattia. Virheellisesti pakattu tuote ei sovi kalalle allergisille, mutta muille tuote on turvallinen käyttää.



Tuotteen EAN-koodi on 6438460353246 ja sen valmistaja on Örneborgs Delikatesser AB.



Kyseistä tuote-erää on myyty S-ryhmän Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Alepoissa, ABC-marketeissa ja Food Market Herkussa. Virheellinen tuote pyydetään palauttamaan ostopaikkaan, jossa ostos hyvitetään.