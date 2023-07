Brittitiedustelu: Venäjä pommittaa viljaa ohjuksilla, jotka suunniteltiin upottamaan lentotukialuksia

Kreml on iskenyt useisiin satamiin, joista Ukraina aiemmin kuljetti viljaa ja muita elintarvikkeita maailmanmarkkinoille niin sanotun Mustanmeren viljasopimuksen puitteissa.

Venäjä on kieltäytynyt jatkamasta 17. heinäkuuta päättynyttä viljasopimusta. Kremlin mukaan syynä on se, ettei Venäjä saanut sopimuksesta irti sitä, mikä sille oli luvattu. Venäjän ulkoministeriön mukaan sopimuksen jatkosta ei tällä hetkellä käydä keskusteluita.

Ukraina on aloittanut rypälepommien viljelyn venäläisasemiin – USA: "Varsin tehokasta"

Venäjä on käyttänyt näissä hyökkäyksissä "epätavallisia määriä" Kh-22-ohjuksia, joista Nato-maissa käytetään nimitystä AS-4 KITCHEN, Britannia arvioi.

1960-luvulla käyttöön otetut Kh-22-ohjukset pystyvät kantamaan sekä tavanomaisia ammuksia että ydinräjähteitä. Kantama on 600 kilometriä.

"Erittäin epätarkkoja" ohjuksia

Venäjä käyttää Ukrainassa myös muita ohjustyyppejään eri kohteisiin kuin mihin ne on alunperin tarkoitettu. Yksi esimerkki tästä ovat S-400-ohjukset, joilla Venäjä on pommittanut maakohteita. S-400-ohjukset on suunniteltu eritoten ilmakohteet mielessä, mutta niillä pystytään hyökkäämään myös maakohteita vastaan.