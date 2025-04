Ennätystä jahtaava Taina Liekari on kävellyt jo 5100 kilometriä – "Koko Turkin poliisivoimat on nyt tietoinen matkastani"

Taina Liekari lähti elokuussa 2024 Madridista suurelle matkalle. Hänen tavoitteensa on kävellä maailman ympäri noin neljässä vuodessa.

Nyt takana on 5 100 kilometriä ja Liekari on saavuttanut Turkin. Matkan varrelle on mahtunut niin autokolari kuin murtuneet kylkiluut.

55-vuotiaan Taina Liekarin matkaa sanelee tiukka budjetti sekä ennätyksen metsästys. Tavoite on nimittäin kiertää maailma Guinnessin ennätysten kirjan sääntöjen mukaan. Se tarkoittaa vähintään 29 000 kilometrin kävelyä vähintään neljällä mantereella. Nyt Liekari lähestyy Turkin Ankaraa. Takana on rankkoja vaiheita.

– Albaniassa loukkasin nilkan, kun rojahdin sen päälle. Jalkaa piti mennä hoitamaan ja lepuuttamaan Tiranaan, mutta jouduin matkalla autokolariin. Siinä murtui kylkiluita. Sitten olikin kuusi kipeää viikkoa, mutta jatkoin kuitenkin matkaa, Liekari kertaa Viiden jälkeen -ohjelmassa matkansa värikkäitä vaiheita.

"Onneksi en räjähtänyt ilmaan"

Tiranassa Liekari kertoi päässeensä omien sanojensa mukaan vanhan parantajaeukon hoivaan ja matka sai taas jatkua. Turkkiin päästyään hän ajautui kaivosalueelle, jossa oman värinänsä matkaan toi päätyminen räjäytystyömaalle.

– Kiersin vähän omia polkuja, ja jouduin betonitehtaan alueelle ja se oli myös kaivosaluetta. Onneksi en räjähtänyt ilmaan, kun menin niiden räjäytystöiden läpi. Siinä samalla tutustuin sitten paikalliseen turvallisuusalan yritykseen, joka pysäytti minut ja saatteli minut alueelta pois. He olivat erittäin ystävällisiä ja toivat minulle ruokaa. He soittivat poliisitkin paikalle. Nyt sitten koko Turkin poliisivoimatkin on tietoinen matkastani, Liekari naurahtaa ylistäen paikallisten ystävällisyyttä.

Haasteet eivät ole ainakaan vähenemässä, kun suunta jatkuu itään ja lämpötila alkaa alueella nousta kesän lähestyessä. Liekarin tähtäimessä on Turkin jälkeen Georgian raja.

– En tunne aluetta ollenkaan. En ole koskaan Kroatiaa kauempana käynyt, eli kaikki tästä eteenpäin on uutta, Liekari toteaa.

3:46 Katso maailmanympärikävelijä Taina Liekarin kuulumiset videolta.