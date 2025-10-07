Indonesiassa koulurakennuksen romahtamisessa kuoli lähes 70 ihmistä, vahvisti maan pelastusviraston johtaja tiistaina.

Yhdeksättä päivää kestäneet pelastustyöt lopetettiin, kun toivo eloon jääneiden löytämisestä raunioiden alta oli hiipunut.

Tiistaina paikallista aikaa rauniot oli raivattu ja alue oli tutkittu, kertoi viraston operatiivinen johtaja Yudhi Bramantyo tiedotustilaisuudessa. Rakennuksessa oli ollut hänen mukaansa kaikkiaan 171 ihmistä, joista 67 kuoli ja 104 selvisi hengissä.

Koulu Jaavan saarella romahti osittain, kun yli 170 oppilasta oli kokoontunut iltapäivärukouksiin.

Kyseessä oli viranomaisten mukaan tuhoisin onnettomuus tämän vuoden aikana.

Koulun romahtamisen syy ei ole vielä selvillä. Viranomaisten alustavien päätelmien mukaan koulu oli rakennettu huonosti. Heikkolaatuinen rakentaminen ja puutteet sääntelyssä ovat herättäneet paljon keskustelua Indonesiassa.

