Indonesiassa ainakin 84 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamien tulvien ja maanvyöryjen seurauksena Sumatran saarella, kertovat pelastusviranomaiset. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on edelleen kateissa.
Yli 60 ihmisen on raportoitu kuolleen saaren pohjoisosissa. Lähes sata ihmistä on loukkaantunut alueella ja yli 60:tä ihmistä etsitään.
Saaren länsiosassa taas parinkymmenen ihmisen kerrotaan kuolleen ja yli kymmentä ihmistä etsitään.
Indonesian naapurimaat Malesia ja Thaimaa ovat niin ikään kärsineet voimakkaista sateista viime päivinä.