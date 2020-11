10 vuoden vankeustuomiota kärsinyt australialais-brittiläinen nainen vapautettu Iranissa

Moore-Gilbert oli tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen vakoilusta Israelin hyväksi. Moore-Gilbert on koko ajan kiistänyt vakoilun.

Brittiläinen Guardian-sanomalehti on uutisoinut, että Iranin vallankumouskaarti otti Moore-Gilbertin kiinni Teheranin lentokentällä syyskuussa 2018 sen jälkeen, kun hän oli osallistunut akateemiseen kokoukseen pyhässä Qomin kaupungissa Iranin keskiosassa.

Iranilla on kireät suhteet länsimaiden kanssa, ja vuosien varrella se on vanginnut useita ulkomaiden kansalaisia. Usein syyksi on esitetty vakoilua.