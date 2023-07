Brittihovi on tunnettu kummallisista tavoistaan ja etiketeistään – prinssi Charlesin hulppeat aamurutiinit ja 19 muuta erikoista faktaa

1. Kaksi syntymäpäivää

Maailman tunnetuin monarkki kuningatar Elisabet juhlii syntymäpäiväänsä kahtena eri päivänä. Elisabetin varsinainen syntymäpäivä on 26. huhtikuuta, mutta isommin kuningattaren syntymäpäivää on juhlittu perinteisesti kesäkuun toisena lauantaina. Tuolloin koko kuninkaallinen perhe on edustanut näyttävästi Trooping the Colour -paraatissa.