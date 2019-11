Britanniassa alkaa jättitutkimus lääkekannabiksesta: 20 000 potilaalle annetaan kannabista – "Potilaita jätetään hoitamatta ja he joutuvat maksamaan suuria summia"

Project Twenty21 -nimellä kulkevassa tutkimushankkeessa noin 20 000 potilaalle annetaan kannabistuotteita vuoden 2021 loppuun mennessä. Tutkimuksesta on uutisoinut muun muassa Guardian .

Lääkekannabista ei juuri määrätä

Britanniassa lääkekannabis laillistettiin vuosi sitten, mutta lääkärien suhtautuminen siihen on vielä epäilevä. Syynä pidetään juuri tutkimusnäytön vähyyttä.

– Potilaita jätetään hoitamatta ja he joutuvat maksamaan suuria summia nykyisistä lääkkeistä. Tai sitten heidät ajetaan tekemään rikos ja kääntymään mustanpörssin puoleen. He eivät ansaitse tätä ja lääkkeiden määräämiseen on saatava muutos, sanoo Drug Sciencea edustava professori David Nutt.