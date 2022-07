Helteet ja metäspalot piinaavat Etelä-Eurooppaa – Espanjassa yli 300 kuollut helteiden takia ja Kreikassa useita kyliä on evakuoitu

Lounais-Ranskan Gironden alueella yli 12 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan palojen takia ja lisää evakuointeja on valmisteltu. Alueen palot ovat Ranskan tuhoisimmat ja ovat tällä viikolla tuhonneet jo yli 10 000 hehtaaria metsää. Yli 1 200 sammuttajaa ja viisi sammutuskonetta on taistellut palojen saamiseksi hallintaan.