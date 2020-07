Britannia aikoo suojata kansaansa koronalta kuntokuurilla – Lähes kaksi kolmasosaa briteistä on ylipainoisia

BBC:n mukaan hallinnon tilastoista selviää, että tehohoitoon joutuneista koronaviruspotilasta kahdeksan prosenttia on ollut sairaalloisen lihavia, kun koko väestöstä heitä on alle kolme prosenttia.

Terveysministeri Matt Hancock arvioi Daily Telegraphissa, että jos jokainen ylipainoinen pudottaisi painostaa viisi paunaa (reilut kaksi kiloa), julkinen terveydenhuolto säästäisi 100 miljoonaa puntaa seuraavan viiden vuoden aikana. Jopa kaksi miljardia pyöräilyyn Hallitus esimerkiksi suunnittelee annosten kalorimäärien määräämistä näkyviin ravintoloiden ruokalistoille. Sokeristen ja rasvaisten ruokien mainontaan on tulossa rajoituksia. Harkinnassa on muun muassa kielto pikaruoan nettimainonnalle, BBC kertoo.

Britannian hallitus sen sijaan on yrittänyt rohkaista kansalaisia takaisin kulutuksen pariin, sillä kaupat, ravintolat ja maan talous kaipaisivat kipeästi asiakkaiden rahoja. Oma koronatartunta muutti Johnsonin suhtautumista BBC:n mukaan Johnson on aiemmin suhtautunut kriittisesti esimerkiksi sokeristen ja rasvaisten ruokien ylimääräisiin veroihin. Hänen kantansa lihavuuskysymykseen on kuitenkin arvioitu muuttuneen sen jälkeen, kun hän sai koronavirustartunnan ja oli sairaalassa, myös tehohoidossa, huhtikuussa.

Britanniassa on pandemian aikana todettu yli 300 000 koronavirustartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Virukseen liittyen on kuollut yli 45 800 ihmistä, mikä on korkein luku Euroopassa. Viime päivinä maassa on todettu noin 700 uutta tartuntaa päivässä.