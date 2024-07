Työväenpuolue käänsi historian sivua Britanniassa – "Vertautuu Tony Blairin vuoden 1997 murskavoittoon"

– Työväenpuolueen voitto on historiallinen ja vertautuu Tony Blairin vuoden 1997 murskavoittoon, sanoo STT:lle Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen .

Päällimmäinen selitys vaalitulokselle on Miettisen mukaan yleinen tyytymättömyys konservatiivien 14 vuotta jatkuneeseen valtakauteen ja erityisesti sen jälkimmäiseen puoliskoon, jota ovat määrittäneet brexitin jälkipyykin pesu, koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä elintasokustannusten jyrkkä nousu.

– Tämä on varmasti yhtä paljon kuin labourin onnistuminen niin konservatiiveilta valtava epäonnistuminen, joka tulee varmasti johtamaan puolueen sisällä syvälliseen pohdintaan siitä, mikä puolueen linja tulee jatkossa olemaan, Miettinen sanoo.

Farage syvensi konservatiivien ahdinkoa

Miettisen mukaan Britannian politiikassa hyvin merkittäväksi tekijäksi on noussut äänestäjäkunnan sirpaloituminen, jota on havaittavissa jossain määrin poliittisen kentän molemmilla laidoilla.

– Oikealla laidalla talousliberalistien ja kansalliskonservatiivien välinen kuilu on nousemassa hyvin keskeiseksi rajoittavaksi tekijäksi, ja se näkyy sekä konservatiivipuolueen sisällä että konservatiivien ja reformipuolueen välillä, tutkija sanoo.

Vaikka työväenpuolue otti murskavoiton, vaalien suurin puolue kuului silti nukkuville. Äänestysprosentti vaaleissa laski vuoteen 2019 verrattuna yli seitsemän prosenttiyksikköä 60 prosenttiin. Miettisen mukaan tämä voi kertoa siitä, että Britanniassa kuten monessa muussakin maassa on käynnissä poliittisen osallistumisen kriisi, jossa yhä useampi uskoo, ettei äänestämällä voi vaikuttaa.

Britannian ongelmat "hyvin monitahoisia"

Julkisen keskustelun sävy Britanniassa on ollut synkkä vaalien alla. Tavallisten brittien elintaso on kärsinyt hintojen noususta ja palvelujen heikentymisestä, ja moni kokee olevansa uppoavassa laivassa, vaikka maan talous onkin elpymään päin . Työväenpuolue perii ratkottavakseen useita laajoja rakenteellisia ongelmia.

– Ne haasteet ovat hyvin monitahoisia ja liittyvät tällaisiin makrotason ilmiöihin kuten tuottavuuskehitykseen ja ostovoiman kehitykseen erityisesti julkisella sektorilla. Palkat ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina, ja tämä on johtanut valtavaan tyytymättömyyteen esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa.

Myös eriarvoisuus on kärjistynyt alueiden ja yhteiskuntaluokkien välillä. Rikkain kymmenys on parantanut asemaansa samalla, kun köyhyys on lisääntynyt, Miettinen sanoo.