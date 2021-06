Brasiliassa vahvistettu puoli miljoonaa koronaviruskuolemaa – asintuntijat huolissaan hitaasta rokotustahdista

Asiantuntijat ovat arvioineet 212 miljoonan asukkaan Brasilian virallisten koronaviruslukemien olevan todennäköisesti alakanttiin. Yli 60 prosenttia Brasilian kuolemista on todettu tänä vuonna. Maa kamppailee kolmannen korona-aallon kanssa.

Presidentti nuivana ennaltaehkäiseviin toimiin

Fiocruz-tutkimusinstituutin mukaan maa on nyt kriittisessä vaiheessa, joka saattaa pahentua tulevina viikkoina talven saapuessa eteläiselle pallonpuoliskolle.

Maailmanlaajuisesti Etelä-Amerikan maassa on vahvistettu toiseksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia. Ainoastaan Yhdysvalloissa kuolemia on kirjattu Brasiliaa enemmän. Johns Hopkinsin seurannan mukaan reilun 320 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on kirjattu yli 600 000 virukseen liittyvää kuolemaa.