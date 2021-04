Brasilia on uhka ihmiskunnalle, suomalaistutkija kertoo: Koronan "Bolsonaro-variantti" tappanut jo 4000 päivässä kaaokseen vajonneessa maassa

Brasiliassa on todettu koronan aiheuttamia tartuntoja toiseksi eniten maailmassa. Siellä on ollut kaikkiaan lähes 337 000 tartuntaa ja muutama päivä sitten kirjattiin jälleen uusi ennätys koronaan kuolleissa. Vuorokauden aikana kuoli yli 4000 henkilöä.

– Variantti on levinnyt jo naapurimaihin. Sitä on löydetty muun muassa Perussa ja Kanadassa Vancouverissa. Jotkut kutsuvat sitä myös Bolsonaro-variantiksi. Se on uhka leviämisen takia ja siksi, että virus voi muuttua sellaiseksi, että se läpäisee immuniteetin, Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Tilanteen järkyttävyyttä kuvaa se, että vanhoja hautoja on jouduttu tyhjentämään koronaan kuolleiden vuoksi. Bolsonaro on asetettu pitkälti vastuuseen maan katastrofaalisesta koronatilanteesta.

Koronakitinä seis

– Siellä on herätty siihen, että ei voi edetä talous edellä ja vasta sitten hoitaa koronaa. Nyt vaaditaan, että ensin hoidetaan korona kuriin ja sitten talous. Myös maan asevoimilta on tullut sellaista viestiä, että siihen pitää kiinnittää enemmän huomiota, Teivainen tietää.

Koronan sulkutoimissa jännitteitä

Brasilian liittovaltio on ajanut kovaa linjaa koronan sulkutoimien osalta. Osa paikallishallinnoista ja osavaltioista on yrittänyt saada niitä kuitenkin läpi.

– Siinä on ollut kaikenlaisia jännitteitä. Se on verrattavissa Euroopan unioniin, jossa on 27 jäsenvaltiota ja Brasiliassa on 27 osavaltiota. Mutta Euroopan unionissa on Suomen kaltaisia menestystarinoita. Brasiliassa on aika tasaisesti kuolleita, Teivainen pohtii.