Suolistotukoksesta selvinnyt Bolsonaro Trumpin jalanjäljillä – lietsoo epäluottamusta Brasilian tulevia vaaleja kohtaan

– Huhtikuussa perustettiin komitea tutkimaan hallinnon onnistumista koronapandemian hoidossa. Bolsonaro on koko ajan vähätellyt koronavirusta ja kutsunut sitä pikku flunssaksi. Komissio tutkii myös korruptiovyyhtiä, joka liittyy rokotteisiin, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Laura Pylvänäinen sanoo.

Korruptiotutkinta liittyy Brasilian tekemiin rokotekauppoihin. Brasilia osti Intialta sadoilla miljoonilla dollareilla testaamattomia koronarokotteita. Nyt sopimus on hyllytetty.

"Miten hän ottaa vastaan vaalituloksen?"

Kysymys on aiheellinen, sillä vaikka vaaleihin on reilusti aikaa, on Bolsonaro jo ainakin parikymmentä kertaa julkisesti puhunut vaalien mahdollisesta vilpillisyydestä.