Brad Pittille paljastui järkyttävä asia F1-sarjasta

Näyttelijä Brad Pitt pitää F1-kuljettajan työtä haastavampana kuin Hollywood-tähteyttä.

Kesäkuun loppupuolella ilmestyvää F1-elokuvaa tähdittävä Brad Pitt, 61, on elänyt vuosikaudet valtavassa mediahuomiossa. Hän näkee yhtäläisyyksiä leffatähteyden ja F1-kuljettajan työn välillä.

– Työhön kuuluu eristäytyminen. Jopa yksinäisyys, kun asiat eivät suju, Pitt kommentoi GQ:lle.

Ammatissa on varjopuolensa, mutta Pittin mukaan F1-kuskit ovat vielä kovemman paineen alla.

– Noita kavereita (F1-kuskeja) tutkitaan mikroskoopilla, ja laji on erittäin arvostettu. Moni meistä ajattelee, että voisi tehdä sitä, koska ajamme kovaa moottoritiellä. He saavat niskaansa niin paljon paskaa. Se on minusta järkyttävää. Heillä on jopa meitäkin (Hollywood-näyttelijöitä) paksumpi iho, Pitt selvittää.

Pitt kohtaa tätä arvostelua F1-elokuvan roolihahmossaan Sonny Hayesina. Valkokankaalla nähdään myös oikeita F1-kuskeja, sillä leffaa kuvattiin GP-viikonloppuina.

– Kun kuljettajat huomasivat, kuinka päättäväisesti halusimme tehdä elokuvasta realistisen ja lajia mahdollisimman hyvin edustavan, he ottivat meidät avosylin vastaan, elokuvan ohjaaja Joseph Kosinski summasi.