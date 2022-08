Kimi Räikkösen tempaus jakaa mielipiteitä Yhdysvalloissa – kilpakumppani tylynä: "En usko, että se on mahdollista"

Viime kaudella F1-uransa lopettanut Kimi Räikkönen kisaa Nascarissa Trackhouse Racing -tallin Chevrolet Camaro ZL1 -autolla, ja on yhdysvaltalaislehdistön mukaan viikonlopun suurimman huomion keskipiste.

Rapakon takana Nascarin alemmassa luokassa vuonna 2011 piipahtaneen Räikkösen kokemattomuutta Nascarissa kompensoi ajotaitojen lisäksi se, ettei Watkins Glen ole tyypillinen ovaalirata, vaan muistuttaa sitä enemmän suomalaiselle tutumpaa eurooppalaistyylistä kilparataa.

Räikkösen mukaan Nascariin houkutellut Trackhousen osaomistaja Justin Marks kehuu F1-veteraanin ajotaitoja.

– Hän on sopeutunut todella nopeasti tähän mennessä. Tiedän, että hän on nopea. Meidän tehtävämme on auttaa Kimiä oppimaan Nascarin erityistyypiset säännöt ja varmistaa, että siltä osin ei tule ongelmia. Mutta kaikki tietävät, kuinka paljon lahjakkuutta hänellä on, ja se on näkynyt niin simulaattorissa kuin testissäkin, Marks hehkuttaa Autoweekille.

"Todella siistiä, että hän on tulossa"

Tallipomon lisäksi Räikkösen Nascar Cup -debyytti innoittaa Hendrick Motorsport -kuskia Kyle Larsonia, joka oli seuraamassa suomalaismestarin uran viimeistä F1-kisaa paikan päällä viime vuoden joulukuussa.

– Kimi ajaa todella hyvällä autolla, joten hänen pitäisi sopeutua todella hyvin. Odotan innolla, että saan mahdollisuuden kilpailla jotain sellaista vastaan, joka on ajanut tällaisilla radoilla käytännössä koko elämänsä. En tiedä, onko olemassa formuloiden Hall of Famea, mutta hän olisi siellä varmasti jonain päivänä, Larson hehkuttaa The Heraldille.

– Pitää kai vain katsoa, miten häntä vastaan pärjää. Tiedän, että tämä on täysin erilainen kilpa-auto (Räikköselle), mutta hänen kokemuksensa katuratatyylisistä kisoista on selvästi kovempi kuin minulla, Larson tunnustaa.

Vuoden 2020 Nascar-mestari Chase Elliott odottaa mielenkiinnolla Räikkösen reaktiota Watkins Glenin kisasta.

– Kun tänne tulee Kimin kaltainen maailmanmestari, olen todella utelias kuulemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Hän saattaa tulla tänne ja ajatella, että tämä on kaikkien aikojen suurin vitsi. Tai hän voi tulla ja olla todella hyvä. Tai hänellä voi olla vaikeuksia. Kaikki nämä lopputulemat voivat muuttaa hänen mielipidettään. Mutta kuljettajana ja tämän meidän juttumme fanina, on mielestäni todella siistiä, että hän on tulossa, Elliott intoilee Yahoon mukaan.

"Se vaatii paljon aikaa"

Skeptisempää näkökulmaa Räikkösen suorituskyvystä tarjoilee puolestaan Joe Gibbs Racing -tallin kisakuski Denny Hamlin.

– Se on loistava mahdollisuus hänelle, Trackhouselle ja niin edelleen, mutta mitä tulee hänen kisaamiseensa voitosta, en usko, että se on mahdollista, Hamlin sanoi.

– Yksinkertaisesti siksi, koska se vaatii aikaa. Kun katsoo niitä, jotka ovat olleet menestyksekkäitä täällä, ja joiden ajotausta on avorenkaisissa autoissa, se vaatii paljon aikaa.

Hamlin myöntää poikkeustapauksia olleen aiemmin ja mainitsee nimeltä aikanaan IndyCarista loikanneen Nascar-legendan Tony Stewartin, mutta sanoo hypyn pääsarjaan olevan nyt paljon vaikeampaa, koska laji on mennyt teknisellä puolella harppauksia eteenpäin.

– Uskon, että (Räikkösen ajaminen Nascarissa) on hyvä asia lajille saada hieman hyvää julkisuutta, mutta muuten en usko, että se vaikuttaa kisan dynamiikkaan kovinkaan paljoa.

Auto luistaa, kun renkaat kuumenevat

Räikkönen itse on suhtautunut omaan mahdolliseen kisamenestykseensä vaatimattomasti kisan alla, mutta on nostanut esiin sen, että uuden sukupolven Nascar-autot ovat kaikille kuljettajille vielä jokseenkin tuntemattomia.

Suomalainen sai kokeilla Chevrolet Camaroaan 11. elokuuta järjestetyissä erityisissä testeissä Virginia International -radalla.

– Mitä olen kuullut muilta uudesta autosta, se on melko tasaväkinen tilanne kaikille. Kaikki tallit vielä opettelevat asioita sen kanssa, Räikkönen summaa.

– Se on paljon hienompi (kuin vuonna 2011), melko lailla sitä, mitä odotin. Kun renkaat kuumenevat, auto luistaa paljon enemmän. En ole ajanut mitään kilpa-autoa sitten viimeisen F1-kisani, joten on hauskaa päästä ajamaan. Talli on tehnyt todella hyvää työtä, ympärillä on todella mukavia ihmisiä. Toivottavasti voimme saada jokseenkin hyvän tuloksen kisasta, Räikkönen sanoo.