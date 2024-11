Borrel vakuuttaa Euroopan jatkavan Ukrainan tukemista

Eurooppa on tukenut Ukrainaa noin runsaalla 116,6 miljardilla eurolla sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä maahan toissa vuonna. Yhdysvallat on yksin antanut tukea vajaat 84 miljardia euroa, kertovat saksalaisen Kiel Institute for the World Economy -tutkimusinstituutin tiedot.