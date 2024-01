Ranska ja Saksa vakuuttavat pysyvänsä Ukrainan tukena: "Kunnes Venäjä vetäytynyt Ukrainasta"

– Välillämme vallitsee täysi yhteisymmärrys siitä, että meidän on tuettava ukrainalaisia niin kauan kuin se on tarpeen, Ranskan tuore ulkoministeri Stephane Sejourne sanoi Berliinissä.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi tuen jatkuvan niin kauan kunnes Venäjä on vetäytynyt Ukrainasta. Hän kuitenkin varoitti, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin halua lopettaa sotaa.

Ukrainan apu länsimailta on tyrehtynyt. Euroopan unionin on määrä yrittää helmikuun alussa saada läpi 50 miljardin euron apupaketti, jonka Unkari taannoin jäädytti vastustuksellaan. Myös Yhdysvalloissa Ukrainan apu on jumissa kongressin valtataistelun vuoksi.