EU:n Borrell vierailulle Ukrainaan – käy myös rintamalla

Borrellin on tarkoitus käydä myös rintamalla maan itäosassa, missä Ukrainan joukot ovat vuosia ottaneet yhteen Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Borrell on korostanut, että kaikista Euroopan turvallisuutta koskevista päätöksistä tulee keskustella yhteistyössä EU:n kanssa. EU on pelännyt, että se jää pelkäksi sivustakatsojaksi, kun Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen noin satatuhatta sotilasta, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.