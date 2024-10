Bolt- ja Uber-kuskit kertovat ahdingostaan: "Työskentelen 80 tuntia viikossa, aiemmin tienasin saman kolmessa päivässä"

Kuljettajien nimet on muutettu asian arkaluonteisuuden takia. Haastateltavien henkilöllisyys ja työsuhde on varmistettu.

All Over Press

All Over Press

Käteen jää vain hiluja

All Over Press

All Over Press

"Kuljettajat kärsivät"

— He kysyvät, miten meillä on varaa kaikkiin kuluihin, ja sanon, että mitä voin tehdä. Jos lopetan työnteon, olen niin isoissa veloissa.

— He tietävät, että useimpien kuljettajien on pakko tehdä tätä työtä, koska he haluavat rahaa elämiseen. Nykyään Suomessa on todella vaikea saada töitä, jopa suomalaisille, Mohis toteaa.