Vuoden 2020 sanat julki, ja niissäkin koronavirus jyllää: Tiedätkö mikä on aulatervehtijä, maskne, vanha käsi tai tuomioselailu?

– Tämä alkuperältään kruunuun viittaava sana, jolla aiemminkin on ollut useita merkityksiä, on saanut yhden uuden: korona on alkanut tänä vuonna tarkoittaa arkikielessä uutta koronavirusta tai sen aiheuttamaa tautia. Toinen sana, jota on alettu käyttää uudessa yhteydessä niin että se heijastuu sanakirjaan saakka, on turvaväli, Kotimaisten kielten keskus kertoo verkkosivuillaan.