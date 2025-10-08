Trumpin ja Putinin tapaamisen myönteiset vaikutukset ovat ohitse.
Venäjän mukaan aika rauhansopimuksen aikaan saamiseksi Ukrainassa alkaa olla "ohi". Asiasta puhui venäläismedioiden mukaan Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov.
Venäläisministerin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa järjestetyn tapaamisen myönteinen vaikutus on lähestulkoon kadonnut.
Trump on sittemmin vaikuttanut lähentyneen Ukrainan kantoja. Syyskuun lopulla Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance kertoi, että Yhdysvallat harkitsee pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainalle.
Trump oli aiemmin torjunut Ukrainan pyynnön ohjuksista.