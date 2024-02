Bloomberg: Apple hautasi pitkään salassa valmistellun sähköautohankkeensa

Tietotekniikkajätti Apple on keskeyttänyt pitkään salassa valmistellun sähköautohankkeensa, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Bloombergin mukaan Apple ilmoitti asiasta yhtiön sisällä tiistaina. Sähköauton suunnittelussa on ollut mukana noin 2 000 ihmistä, joista osa on tarkoitus siirtää työskentelemään tekoälyn kehittämisen parissa.