Björn Wahlroos: Vesi ja ilma pitäisi yksityistää – "Jonkun pitäisi omistaa Itämeri"

Pitkän linjan talousvaikuttaja Björn "Nalle" Wahlroos on vuosikymmenien varrella profiloitunut vahvaksi kapitalismin puolustajaksi ja markkinatalouden mekanismeihin luottavaksi.

– Probleema nimittäin on se, että näemme missä tahansa julkisessa tilassa, puistossa tai Itämeressä, että jos se ei ole kenenkään omistama, kukaan ei kanna siitä huolta. Se ei pysy kunnossa, sille tapahtuu ikäviä asioita. Siksi jonkun pitäisi omistaa Itämeri.

Vertautuu EU:n hiilidioksidipäästökauppaan

On toki määritelmäkysymys, olisiko vesialueen siirtäminen valtioiden omistaman säätiön haltuun yksityistämistä juuri missään mielessä.

Päästökauppa on jo laajalti käytössä EU:ssa teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöissä. Wahlroosin mukaan kyse on tosiasiallisesti siitä, että EU on ottanut omistusoikeuden eurooppalaiseen ilmaan, ja samantyyppisiä järjestelmiä pitäisi luoda myös vedelle.