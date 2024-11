Ensitreffit-Jennin ja Jyrkin suhteen esteenä talousasiat – vodcast: Riittääkö Jennille Toyota Corolla vai pitääkö olla Lexus?

– Jenni vaihtaa minuutin välein mielipidettään. Ensin heillä menee niin hyvin ja yhtäkkiä Jyrki on hänelle ihan vääränlainen. En pysy enää kärryillä, Katri parahtaa.

– Jenni on selvästi epävarma siitä, kannattaako Jyrkin kanssa jatkaa. Hän on laittanut Jyrkin nyt jatkoajalle. Se talous siellä rassaa, Tero tokaisee.

Parisuhteen jatko on selvästi Jennin käsissä.

– Pallo on nyt selvästi Jennillä, sillä Jyrki on aivan rakastunut ja haluaisi jatkaa Jennin kanssa. Jenni on se, joka päättää, jatketaanko yhdessä, Katri sanoo.