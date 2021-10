Björn Wahlroos avautuu elämäkerrassa kommunistivuosistaan – törkeä pyyntö sai eroamaan kaikista vasemmistojärjestöistä

Viettäessämme toimistolla uudenvuoden aattoa 1969 keksimme lähettää onnittelusähkeen Fidel Castrolle vallankumouksen kymmenvuotisjuhlapäivän johdosta. Elegantti teksti lähti Lefan kynästä: ”You have kept the first barricade. Keep them all.” Hieman isotellen lisäsimme allekirjoituksen: ”Finnish revolutionary students”, vaikka olimme vasta 16-vuotiaita. Fidel ei koskaan vastannut viestiimme.