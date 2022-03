Björn Wahlroos lakoista UPM:n tehtailla: "Voivat jatkua vielä useita viikkoja"

Vääntö työehtosopimuksista jatkuu Paperiliiton ja UPM:n välillä tiiviisti, tapaamisia on sovittu pitkin loppuviikkoa.

Lakkoa on takana jo 88 päivää. UPM:n yhtiökokouksessa tänään puhuneen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin mukaan Paperiliiton lakko voi vielä venähtää.

– Mikäli haluamme, että Suomessa on paperitehtaita, meidän on solmittava uusi sopimus työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa. Sopimuksen on oltava joustavampi, jotta suomalaiset paperikoneet säilyttävät kilpailukykynsä eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna.