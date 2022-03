UPM:n yli 10 viikon lakko jatkuu huhtikuussa, ammattiliitto sai tarpeekseen ja vihjaa ylimmän johdon potkutoiveilla: "Työntekijöiden, asiakkaiden ja omistajien luottamus mennyt"

Lakko on jatkunut jo vuoden alusta saakka. Koska ratkaisua ei edelleenkään ole löydetty, työriidan setvimistä jatketaan sovittelussa. Valtakunnansovittelija on määrännyt sovittelija Leo Suomaan sovittelemaan työriitaa. Viime viikot Paperiliitto ja UPM ovat neuvotelleet keskenään.

– UPM:n pyrkimys heikentää työntekijöidensä työehtoja on johtanut jo yli kymmenen viikkoa kestäneeseen lakkoon, jonka loppua ei ole näkyvissä. Yhtiö esittää haluavansa sopia työehdoista, mutta käytännössä se pyrkii sanelemaan ne yksipuolisesti. Toimihenkilöiden osalta UPM ei ole edes suostunut neuvottelemaan työehdoista ja on päätynyt jo määrittelemään ne oman näkemyksensä mukaan, Pron tiedotteessa mainitaan.

– Pron tietojen mukaan yhä useampi UPM:n toimihenkilö on vaihtanut työpaikkaa. Kymmenien osaajien lähtö UPM:ltä on poikkeuksellista, sillä tyypillisesti vaihtuvuus on hyvin vähäistä ja työsuhteet poikkeuksellisen pitkiä, tiedotteessa todetaan.