Näyttelijä Jane Fondan syöpä on remissiossa: "Tunnen olevani siunattu"

View this post on Instagram

– Viime viikolla onkologini kertoi minulle, että syöpäni on remissiossa ja voin lopettaa kemohoidon. Tunnen olevani niin siunattu, niin onnekas. Kiitän kaikkia teitä, jotka rukoilitte ja lähetitte hyviä ajatuksia tielleni. Olen varma, että se vaikutti hyviin uutisiin, Fonda kirjoitti englanniksi kuvan yhteyteen, jossa hän on ilmastotapahtumassa Washingtonissa.

Syyskuussa kertoessaan syöpäuutisista, Fonda kirjoitti tietävänsä, että on onnekas, koska hänellä on sairausvakuutus sekä pääsy parhaiden lääkäreiden luokse ja hoitoon.

Fondan on voinut nähdä muun muassa Grace and Frankie -komediasarjassa ja Our Souls at Night -elokuvassa.